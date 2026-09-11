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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг предложил провести матч между сборными России по футболу и хоккею: «Это точно можно организовать. В СССР так и играли»

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг предложил провести товарищеские матчи между сборными России по футболу и хоккею.

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