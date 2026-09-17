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Пьяный мужчина выстрелил в детей из винтовки в Алтайском крае

Пьяный мужчина выстрелил в детей из винтовки в Алтайском крае

Оружие было не заряжено В Алтайском крае суд назначил наказание мужчине, который угрожал компании детей оружием, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

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