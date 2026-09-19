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Спорт Уик-Энд

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Президент РПЛ прокомментировал кипеж, затеянный по поводу якобы нарушения регламента «Зенитом»

Президент РПЛ прокомментировал кипеж, затеянный по поводу якобы нарушения регламента «Зенитом»

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Зенит» якобы запретил «Локомотиву» выпускать Андрея Мостового с первых минут встречи 8-го тура РПЛ против петербуржцев («Зенит» выиграл – 2:1).

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