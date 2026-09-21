«Контроль Москвы» принял участие в Дне Академии РАНХиГС

На традиционном мероприятии в Президентской академии эксперты «Контроля Москвы» рассказали студентам о контрольной (надзорной) деятельности и карьерных возможностях в сфере земельного контроля, благоустройства, строительства и экологии.
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