Биолог Воробьев объяснил, почему навоз не заменит сидерат

После сбора урожая земля на даче не должна пустовать. Опытные огородники вместо навоза все чаще засевают грядки сидератами — и на то есть причины: растения не только оздоравливают почву, но и защищают от сорняков, вредителей и вымывания питательных веществ.
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