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Биолог Воробьев объяснил, почему навоз не заменит сидерат

Биолог Воробьев объяснил, почему навоз не заменит сидерат

После сбора урожая земля на даче не должна пустовать. Опытные огородники вместо навоза все чаще засевают грядки сидератами — и на то есть причины: растения не только оздоравливают почву, но и защищают от сорняков, вредителей и вымывания питательных веществ.

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