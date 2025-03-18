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Мать обвинила чат-бот в смерти сына

Мать 14-летнего подростка подала в суд на корпорацию Google и разработчика искусственного интеллекта Character Technologies, обвиняя их в создании чат-бота, который, по ее мнению, стал причиной самоубийства ее сына.

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