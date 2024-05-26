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Лавров: разговоры об ударах по РФ американским оружием отражают безысходность

Лавров: разговоры об ударах по РФ американским оружием отражают безысходность

Глава МИД РФ Сергей Лавров общаясь с журналистом Павлом Зарубиным отметил, что обсуждения об ракетных атаках по территории РФ американским оружием демонстрируют определенную безысходность Коллективного запада, пытающегося воспрепятствовать усилению России.

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