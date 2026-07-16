Владивостокский автомобильный терминал на 9% увеличил объем перевалки в первом полугодии

Владивостокский автомобильный терминал (ВАТ) Транспортной группы FESCO (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») по итогам шести месяцев 2026 года обработал более 38 тысяч автомобилей, что на 9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.