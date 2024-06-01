Скелеты в шкафу леди Ди, или За что принцесса Диана спустила по лестнице мачеху

О личности погибшей в 1997 году принцессы Дианы спорят до сих пор. Была ли «Королева сердец» жертвой обстоятельств или роковой женщиной, соблазняющей мужчин и затем бросающих их ради другого? Известно только одно — Диана Спенсер была очень неудобной для королевской семьи с самого детства и скандалы вокруг ее персоны добавили немало седых волос самой королеве.