Почему научная работа в университете — это гораздо интереснее, чем вы думали

Высшее учебное заведение отличается от школы тем, что если в школе вам пассивно давали знания, то университет и специальность вы выбираете обычно по своим склонностям и своим будущим профессиональным стратегиям, то есть вы тут активно осваиваете знания (глупая практика постсоветстских университетов — бегать за студентом, давать ему миллион шансов, позволять ему иметь много несданных экзаменов — готовит к жизни пассивных школяров).