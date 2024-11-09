Франция и Марокко изготовились к совместному грабежу богатств Западной Сахары

Президент Франции Эммануэль Макрон завершил на днях «триумфальный», как его описывала заходящаяся в восторге пропаганда, визит в Королевство Марокко, куда он отправился во главе представительной делегации, включая министров внутренних дел Бруно Ретайо, экономики Антуана Арманда, образования Анн Женетет, культуры Рашида Дати (марокканка по происхождению, блиставшая в традиционном платье и призывавшая французов учиться толерантности и ее соплеменников), а также капитанов французского бизнеса (Engie, Alstom, Safran, TotalEnergies и т.