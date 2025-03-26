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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» точным попаданием уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Херсонской области

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» точным попаданием уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Херсонской области

Наши артиллеристы, получив координаты местоположения орудия ВСУ, в считанные минуты размаскировали, приготовили орудие к работе, навелись и точным выстрелом уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с последующей детонацией боеприпасов.

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