Итальянские волейболистки, отыгравшие предолимпийскую Лигу наций молодежью, разобрались с женской сборной России «всухую»

Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Группа B. 1-й тур Россия - Италия - 0:3 (23:25, 19:25, 14:25) Россия: Федоровцева (10), Королёва (7), Воронкова (7)… Женская сборная России стартовала на Олимпиаде с поражения от сильной команды – 0:3 по партиям.
Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Группа B. 1-й тур Россия - Италия - 0:3 (23:25, 19:25, 14:25) Россия: Федоровцева (10), Королёва (7), Воронкова (7)… Женская сборная России стартовала на Олимпиаде с поражения от сильной команды – 0:3 по партиям.
Свежие комментарии