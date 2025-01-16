"Ростех" создал комплекс РЭБ для защиты городских кварталов от БПЛА

Специалисты входящего в состав холдинга "Аэронавигационные и информационные системы" государственной корпорации "Ростех" радиозавода "Полет" в Челябинске создали комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников.
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