Мифы об «украинских партизанах»: почему в них не нужно верить

Ну, что ж – после разговора об истинной «мощи» и реальных перспективах украинской армии, придется коснуться и темы того «всенародного сопротивления», которым бредят в Киеве и которое с таким неуемным пылом пиарят в последнее время на Западе.
Ну, что ж – после разговора об истинной «мощи» и реальных перспективах украинской армии, придется коснуться и темы того «всенародного сопротивления», которым бредят в Киеве и которое с таким неуемным пылом пиарят в последнее время на Западе.
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