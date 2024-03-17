Купить подарок для свекрови попросила мужа. Он ничего не сделал, еще и обиделся на жену: «Своей маме подарок приготовила, а моей – нет!»— Да я даже не знаю, как охарактеризовать наши отношения со свекровью, – вздыхает двадцатидевятилетняя Алла.