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Гражданочка

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  • Виктор Белогорцев
    детей рожал не мужик, а тупая сука«Не хочешь обидет...
  • Александр Григоров
    Дура какая то ...больше слов нет«Не хочешь обидет...
  • Ливень
    действительно баба взрослая но дура не научилась пересылать сообщения... например матери)))Мамин сожитель за...

Купить подарок для свекрови попросила мужа. Он ничего не сделал, еще и обиделся на жену: «Своей маме подарок приготовила, а моей – нет!»

Купить подарок для свекрови попросила мужа. Он ничего не сделал, еще и обиделся на жену: «Своей маме подарок приготовила, а моей – нет!»

Купить подарок для свекрови попросила мужа. Он ничего не сделал, еще и обиделся на жену: «Своей маме подарок приготовила, а моей – нет!»— Да я даже не знаю, как охарактеризовать наши отношения со свекровью, – вздыхает двадцатидевятилетняя Алла.

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