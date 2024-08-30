Бывший мэр Краснодара Первышов может вскоре занять крупную федеральную должность

Бывший мэр Краснодара Первышов может вскоре занять крупную федеральную должностьНовым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе может стать бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов.
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