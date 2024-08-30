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Бывший мэр Краснодара Первышов может вскоре занять крупную федеральную должность

Бывший мэр Краснодара Первышов может вскоре занять крупную федеральную должность

Бывший мэр Краснодара Первышов может вскоре занять крупную федеральную должностьНовым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе может стать бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов.

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