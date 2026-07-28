Конституционный суд Польши отказал в признании гей-браков за рубежом

Министр цифровизации не имел права с помощью постановления ввести документы, позволяющие вносить в польские реестры однополые браки, заключенные за границей, постановил Конституционный трибунал Польши 28 июля, сообщает Kresy.
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