FT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы AlexCoderFT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы AlexCoder В частности, владельцы люксовых авто, которые даже в Европе мало кто видел Жители Словакии шокированы решением администрации принимать меры по оказанию помощи для украинских беженцев на фоне отсутствия аналогичных шагов для местного населения.