FT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы AlexCoderFT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы AlexCoder В частности, владельцы люксовых авто, которые даже в Европе мало кто видел Жители Словакии шокированы решением администрации принимать меры по оказанию помощи для украинских беженцев на фоне отсутствия аналогичных шагов для местного населения.
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