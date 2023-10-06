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FT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы

FT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы

FT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы AlexCoderFT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы AlexCoder В частности, владельцы люксовых авто, которые даже в Европе мало кто видел Жители Словакии шокированы решением администрации принимать меры по оказанию помощи для украинских беженцев на фоне отсутствия аналогичных шагов для местного населения.

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