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Шойгу подтвердил готовность РФ выстраивать конструктивный диалог с Афганистаном

Шойгу подтвердил готовность РФ выстраивать конструктивный диалог с Афганистаном

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу подтвердил готовность РФ выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию.

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