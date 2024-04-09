RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 267 подписчиков

Марочко: под Купянском выявили и уничтожили группу англоговорящих диверсантов

Марочко: под Купянском выявили и уничтожили группу англоговорящих диверсантов

Российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх