Марочко: под Купянском выявили и уничтожили группу англоговорящих диверсантов

Российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.