В Германии взрыв прогремел в историческом центре Кельна

В Германии в понедельник, 16 сентября, утром взрыв прогремел в историческом центре Кельна. Издание Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на полицию пишет, что взрыв произошел на Хоэнцоллернринг между Рудольфплац и Эренштрассе.