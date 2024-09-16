В Германии взрыв прогремел в историческом центре Кельна

В Германии в понедельник, 16 сентября, утром взрыв прогремел в историческом центре Кельна. Издание Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на полицию пишет, что взрыв произошел на Хоэнцоллернринг между Рудольфплац и Эренштрассе.
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