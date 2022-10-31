Решение принято, но осадок остался: в сквере на улице Архангельской решено сделать детскую площадку

Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов.— Детям в городских скверах не место? Эта мысль, озвученная эко-активистами на общественном обсуждении реконструкции сквера на Архангельской в Череповце, заставила нас удивиться и задуматься одновременно.