Боевиков в форме НАТО разгромили под Курском

Военных в форме НАТО уничтожили под Курском! В регионе продолжаются ожесточенные бои.В лесной зоне к северо-востоку от многострадальной Суджи в Курской области разведка спецназа "Ахмат" засекла и разгромила группировку военнослужащих в форме НАТО.