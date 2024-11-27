Военных в форме НАТО уничтожили под Курском! В регионе продолжаются ожесточенные бои.В лесной зоне к северо-востоку от многострадальной Суджи в Курской области разведка спецназа "Ахмат" засекла и разгромила группировку военнослужащих в форме НАТО.
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