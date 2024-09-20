МВД: нелегалы в России не смогут жениться, пользоваться банками и водить машины

почему только нелегалы? надо вообще всем мигрантам всё это запретить, абсолютно всем) Нелегалы, попавшие в реестр, не смогут заключать и расторгать браки, управлять транспортом и пользоваться услугами банков, а также оформлять детей в детсады и школы.