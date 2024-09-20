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МВД: нелегалы в России не смогут жениться, пользоваться банками и водить машины

МВД: нелегалы в России не смогут жениться, пользоваться банками и водить машины

почему только нелегалы? надо вообще всем мигрантам всё это запретить, абсолютно всем)  Нелегалы, попавшие в реестр, не смогут заключать и расторгать браки, управлять транспортом и пользоваться услугами банков, а также оформлять детей в детсады и школы.

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Комментарии
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Eduard
Всё время в России почемунто славян с Запада с чумазыми азиатами равняют!
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1 час.
Поля Русс
За из Германии-мы ЗА….но ведь жизнь нам портят кишлашники….всех под жоп@у …Вон из России
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59 мин.
L
Ledi
Нелегальных мигрантов вообще не должно быть в России.
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33 мин.

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