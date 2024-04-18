Автобусники Владивостока просят поднять стоимость проезда до 53 рублей

Автобусники Владивостока обратились к властям с просьбой поднять стоимость проезда до 53 рублей. Они объяснили свою позицию тем, что цены на топливо, горюче-смазочные материалы и новые автобусы значительно возросли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии