В Израиле предупреждают Россию: Британия способна на чудовищную провокацию

Для срыва мирных переговоров между США и Россией может быть атакован атомный объект. Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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