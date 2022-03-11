Гилберт Бернс – о победе Колби над Масвидалем: «Я не впечатлен, хоть это было хорошее выступление»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс признался, что остался разочарованным после поединка между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

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