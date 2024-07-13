Hotcars: Toyota Camry 2016 года имеет самые низкие затраты на техобслуживание

Из всех автомобилей Toyota Camry дешевле всего обслуживать машину 2016 модельного года. Об этом сообщает портал Hotcars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании и отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.