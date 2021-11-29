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Демаркус Казинс подпишет однолетнее соглашение с «Милуоки»

Центровой Демаркус Казинс (31 год, 208 см) станет игроком «Бакс». Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, игрок подпишет негарантированное соглашение на один год (контракт станет гарантированным после 7 января).

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