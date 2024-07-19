Полицейские Херсонской области продолжают выездные мероприятия с целью оказания государственной услуги маломобильным гражданам

К сотрудникам подразделения по вопросам миграции обратился 69-летний мужчина с просьбой о помощи в получении гражданства Российской Федерации, так как в силу состояния здоровья он не способен самостоятельно посетить подразделение для прохождения всех необходимых процедур.
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