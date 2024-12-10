Ипотечное донорство: что это такое и почему оно может привести к проблемам Татьяна СергееваВ условиях современных экономических реалий, когда ставки по рыночной ипотеке зачастую в четыре раза превышают льготные шесть процентов, многие россияне обращаются к так называемому «ипотечному донорству».