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В китайских роутерах нашли несколько механизмов скрытого удаленного доступа с правами администратора, устройства выпускает ZBT

В китайских роутерах нашли несколько механизмов скрытого удаленного доступа с правами администратора, устройства выпускает ZBT

Но продаются они под самыми разными брендами, так как ZBT — контрактный производитель Специалисты компании VulnCheck обнаружили в прошивках роутеров китайского производителя Shenzhen Zhibotong Electronics (ZBT) три встроенных механизма удаленного управления, позволяющих выполнять команды с правами root.

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