В китайских роутерах нашли несколько механизмов скрытого удаленного доступа с правами администратора, устройства выпускает ZBT

Но продаются они под самыми разными брендами, так как ZBT — контрактный производитель Специалисты компании VulnCheck обнаружили в прошивках роутеров китайского производителя Shenzhen Zhibotong Electronics (ZBT) три встроенных механизма удаленного управления, позволяющих выполнять команды с правами root.