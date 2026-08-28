В китайских роутерах нашли несколько механизмов скрытого удаленного доступа с правами администратора, устройства выпускает ZBT

Но продаются они под самыми разными брендами, так как ZBT — контрактный производитель Специалисты компании VulnCheck обнаружили в прошивках роутеров китайского производителя Shenzhen Zhibotong Electronics (ZBT) три встроенных механизма удаленного управления, позволяющих выполнять команды с правами root.
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