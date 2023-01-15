«Ланцет» поражает американскую гаубицу M777

Модернизированный боеприпас «Ланцет» подлетает к гаубице M777. Опубликованы новые кадры с боевым применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» для поражения американской буксируемой гаубицы M777 украинских войск в ходе специальной военной операции.