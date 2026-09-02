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Нижегородская правда

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Хоккеисты «Торпедо» проведут первый матч на «VOLGA Арене» 14 сентября

Хоккеисты «Торпедо» проведут первый матч на «VOLGA Арене» 14 сентября

Хоккеисты «Торпедо» проведут первый матч на «VOLGA Арене» 14 сентября. Команда переехала на новую арену, где и заканчивает подготовку к очередному сезону.

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