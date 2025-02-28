Собака, которая потеряла лапу, не потеряла надежду… Она лежала на улице и скулила о помощи

У героини сегодняшней статьи довольно красивая кличка – Принцесса. Только вот одна беда – по жизни ей совсем не везло, и жила она далеко не как принцессам положено, а просто посреди улицы, просто на коробке из-под обуви.
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