Какой сорт подснежников выбрать

Сравниваем характеристики разных сортов подснежников, которые можно выращивать на садовом участке. Подснежник Аткинса Высокорослый сорт, до 20 сантиметров, с характерной сероватой зеленью и очень ароматными цветками.
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