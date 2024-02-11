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Какой сорт подснежников выбрать

Какой сорт подснежников выбрать

Сравниваем характеристики разных сортов подснежников, которые можно выращивать на садовом участке. Подснежник Аткинса Высокорослый сорт, до 20 сантиметров, с характерной сероватой зеленью и очень ароматными цветками.

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