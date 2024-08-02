Сегодня – День Ильи-пророка

2 августа православная церковь отмечает день пророка Илии. Крестьяне считали его покровителем полевых работ и с особенным усердием обращались к нему в этот день с молитвой о благословении нового богатого урожая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии