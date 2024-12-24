В Тамбове подвели итоги муниципального конкурса среди школ "Лучшие в ГТО"

Подведены итоги муниципального конкурса среди общеобразовательных организаций "Лучшие в ГТО - 2024". Конкурс проводился с целью выявления лучшего опыта по внедрению и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в школах, гимназиях и лицеях Тамбова.