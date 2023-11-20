Глава Минпросвещения презентовал Кадырову исправленный учебник истории

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своей рабочей поездки в Чеченскую Республику показал главе региона Рамзану Кадырову обновленную редакцию учебника истории, где была исправлена глава о сталинских репрессиях.
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