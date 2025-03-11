В России могут учредить День воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы

Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий установить 9 августа, дату окончания Ленинградской битвы, Днем воинской славы России.
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