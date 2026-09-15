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Татар-информ

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«В Казани у нас будет теплый прием»: Карпин ждет болельщиков на матче с Ираном

«В Казани у нас будет теплый прием»: Карпин ждет болельщиков на матче с Ираном

Фото: rfs.ru Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассчитывает на теплый прием в столице Татарстана и просит болельщиков приходить прежде всего на сборную России.

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