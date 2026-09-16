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Мировое обозрение

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Шутки кончились: Российские дроны навестили склад с реквизитом «Квартала 95»

Шутки кончились: Российские дроны навестили склад с реквизитом «Квартала 95»

Склад с декорациями, костюмами и другим реквизитом студии «Квартал 95» уничтожен в результате атаки беспилотников.

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