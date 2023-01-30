Чемпионат США. Малинин победил с тремя четверными и падением с четверного акселя, Браун – 2-й, Торгашев – 3-й

Илья Малинин одержал победу на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе. В произвольной программе Малинин упал с четверного акселя, прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, затем сделал две «бабочки» (двойной лутц и двойной тулуп – одинарный тулуп) и секвенцию тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп.