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Чемпионат США. Малинин победил с тремя четверными и падением с четверного акселя, Браун – 2-й, Торгашев – 3-й

Илья Малинин одержал победу на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе. В произвольной программе Малинин упал с четверного акселя, прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, затем сделал две «бабочки» (двойной лутц и двойной тулуп – одинарный тулуп) и секвенцию тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп.

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