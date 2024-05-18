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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев – Джикии: «Для «Спартака» это огромная потеря – как игрока, так и личности. Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы!»

Сегодня «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб по окончании сезона. «Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в «Спартак», ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всем.

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