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Суть Событий

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Правящая партия Германии впервые не прошла в региональный парламент

Правящая партия Германии впервые не прошла в региональный парламент

В немецком регионе Мекленбург-Передняя Померания прошли выборы в местный парламент (ландтаг). Победу одержала ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

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