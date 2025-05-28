Французский аналитик проанализировал, какими могут быть последствия для Мерца при ударе Taurus по Москве

Французский аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро рассказал, что в случае атаки Taurus на Москву, у России не останется иного выхода, кроме как ответить ударом по Берлину.
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