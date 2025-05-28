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Французский аналитик проанализировал, какими могут быть последствия для Мерца при ударе Taurus по Москве

Французский аналитик проанализировал, какими могут быть последствия для Мерца при ударе Taurus по Москве

Французский аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро рассказал, что в случае атаки Taurus на Москву, у России не останется иного выхода, кроме как ответить ударом по Берлину.

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