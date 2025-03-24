Экономист призвал россиян не брать кредиты: «Нужно обратить внимание на вклады»

На мартовском заседании Совет директоров ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 %, что стало ожидаемым шагом в условиях сохраняющегося инфляционного давления и высокого внутреннего спроса.
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