Роспотребнадзор: симптомы кори в первые дни схожи с симптомами ОРВИ

Симптомы кори в первые 3-4 дня схожи с симптомами ОРВИ, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. По инфомации ведомства, в начале болезни наблюдается повышенная температура, першение в горле, насморк и кашель, а сыпь проявляется лишь на 3-5-й дни.