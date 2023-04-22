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Роспотребнадзор: симптомы кори в первые дни схожи с симптомами ОРВИ

Роспотребнадзор: симптомы кори в первые дни схожи с симптомами ОРВИ

Симптомы кори в первые 3-4 дня схожи с симптомами ОРВИ, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. По инфомации ведомства, в начале болезни наблюдается повышенная температура, першение в горле, насморк и кашель, а сыпь проявляется лишь на 3-5-й дни.

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