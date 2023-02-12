Этот таинственный мир

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Мужчина верит, что его цифровая подружка (чат-бот) спасет его, когда роботы захватят власть

Мужчина верит, что его цифровая подружка (чат-бот) спасет его, когда роботы захватят власть

Продолжай мечтать, приятель. Она спасла меня Парни, предпочитающие чат-боты искусственного интеллекта реальным девушкам снова в деле – и на этот раз они надеются, что их цифровые спутницы спасут их от апокалипсиса, который скоро устроят роботы.

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